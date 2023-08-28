На Днепропетровщине нашли старинные кресты на кладбище, ушедшем под землю

Краеведы продолжают исследовать давние захоронения на территории области. Как рассказали в сообществе «Марганец туристический», в поселке Семеновка Томаковской общины нашли два старинных креста.
Во время экспедиции краеведы переходили с одного поля на другое, пытаясь найти старинное захоронение. Чтобы найти кладбище, исследователям пришлось расспросить жителей близлежащих сел, ведь в открытом доступе информации было мало.
Как оказалось, кладбище делится на две части — новую, которая хоть чуть-чуть и заросла высокой травой, но кресты увидеть можно. И старую – захоронения на которой буквально ушли под землю. Исследователям удалось найти два креста – кованый и остатки каменного.
Что интересно кованый крест почти полностью ушел под землю. Краевед Марьян Корбут отметил, что каменные надгробия часто исчезают в почве под ними, а вот кованые обычно остаются стоять на месте.
Раньше видел, что в землю входят только каменные. Можно представить, насколько здесь мягкая почва и сколько тогда пошло каменных тяжелых крестов под землю, можно только догадываться, — рассказал краевед.
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