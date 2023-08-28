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На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землю

Сьогодні 11:23
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У селі Семенівка на Нікопольщині віднайшли старовинні хрести.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землю

Краєзнавці продовжують досліджувати давні поховання на території області. Як розповіли в спільноті “Марганець туристичний”, у селищі Семенівка Томаківської громади знайшли два старовинні хрести. 

Під час експедиції краєзнавці переходили з одного поля на інше, намагаючись знайти старовинне поховання. Щоб віднайти цвинтар дослідникам довелося порозпитувати мешканців прилеглих сіл, адже у відкритому доступі інформації було мало.

Як виявилося, цвинтар ділиться на дві частини – нову, яка хоч трохи й заросла високою травою, але хрести побачити можна. І стару – поховання на якій буквально пішли під землю. Дослідникам вдалося знайти два хрести – кований та залишки кам’яного. 

Що цікаво кований хрест майже повністю пішов під землю. Краєзнавець Мар’ян Корбут зазначив, що кам’яні надгробки часто зникають у ґрунті під ними, а ось ковані зазвичай залишаються стояти на місці. 

Раніше бачив, що в землю входять лише кам’яні. Можна уявити, наскільки тут м’який ґрунт та скільки ж тоді пішло кам’яних важких хрестів під землю, можна лише здогадуватись, – розповів краєзнавець. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землю

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землюУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землюРусский

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