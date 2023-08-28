На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землю

У селі Семенівка на Нікопольщині віднайшли старовинні хрести.

Краєзнавці продовжують досліджувати давні поховання на території області. Як розповіли в спільноті “Марганець туристичний”, у селищі Семенівка Томаківської громади знайшли два старовинні хрести.

Під час експедиції краєзнавці переходили з одного поля на інше, намагаючись знайти старовинне поховання. Щоб віднайти цвинтар дослідникам довелося порозпитувати мешканців прилеглих сіл, адже у відкритому доступі інформації було мало.

Як виявилося, цвинтар ділиться на дві частини – нову, яка хоч трохи й заросла високою травою, але хрести побачити можна. І стару – поховання на якій буквально пішли під землю. Дослідникам вдалося знайти два хрести – кований та залишки кам’яного.

Що цікаво кований хрест майже повністю пішов під землю. Краєзнавець Мар’ян Корбут зазначив, що кам’яні надгробки часто зникають у ґрунті під ними, а ось ковані зазвичай залишаються стояти на місці.

Раніше бачив, що в землю входять лише кам’яні. Можна уявити, наскільки тут м’який ґрунт та скільки ж тоді пішло кам’яних важких хрестів під землю, можна лише здогадуватись, – розповів краєзнавець.

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