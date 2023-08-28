На Дніпропетровщині віднайшли старовинні хрести на цвинтарі, який пішов під землю

Краєзнавці продовжують досліджувати давні поховання на території області. Як розповіли в спільноті “Марганець туристичний”, у селищі Семенівка Томаківської громади знайшли два старовинні хрести.
Під час експедиції краєзнавці переходили з одного поля на інше, намагаючись знайти старовинне поховання. Щоб віднайти цвинтар дослідникам довелося порозпитувати мешканців прилеглих сіл, адже у відкритому доступі інформації було мало.
Як виявилося, цвинтар ділиться на дві частини – нову, яка хоч трохи й заросла високою травою, але хрести побачити можна. І стару – поховання на якій буквально пішли під землю. Дослідникам вдалося знайти два хрести – кований та залишки кам’яного.
Що цікаво кований хрест майже повністю пішов під землю. Краєзнавець Мар’ян Корбут зазначив, що кам’яні надгробки часто зникають у ґрунті під ними, а ось ковані зазвичай залишаються стояти на місці.
Раніше бачив, що в землю входять лише кам’яні. Можна уявити, наскільки тут м’який ґрунт та скільки ж тоді пішло кам’яних важких хрестів під землю, можна лише здогадуватись, – розповів краєзнавець.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі з понеділка розпочнуть видачу учнівських квитків для проїзду…
Важлива будь-яка інформація!
У неділю, 27 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Нікопольський район…
У неділю, 27 серпня, у Дніпрі в районі житлового масиву…