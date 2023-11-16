На Днепропетровщине мужчина из-за судорог получил тяжелую травму головы

По словам свидетелей, у пострадавшего был судорожный приступ, во время которого он и травмировался.
На вызов выехали медики скорой, они госпитализировали мужчину в больницу.
Об этом рассказала в ФБ медик Татьяна Есич.
15 ноября на линию «103» поступил вызов в один из поселков Новомосковского района к 49-летнему мужчине по поводу «травма головы, без сознания». Через 12 минут на место прибыла ближайшая бригада Новомосковской станции экстренной медицинской помощи. По словам свидетелей, у мужчины был судорожный приступ, во время которого он травмировался. После проведения осмотра и обследования пострадавшему была оказана необходимая экстренная медицинская помощь. С диагнозом “Состояние после судорог. ЗЧМТ. Ушиб головы, гематома лобного участка. Сотрясение головного мозга» в состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в больницу, – написала Татьяна Есич.
Также она рассказала, что нужно делать, если вы стали свидетелем судорожного приступа.
Не паникуйте, не пытайтесь что-то класть пациенту в рот, лучше переведите его в стабильное боковое положение, осторожно под голову можно положить что-то мягкое и немедленно звоните на “103”, – отметила медик.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 12-летний мальчик впал в алкогольную кому: выпил 4 банки слабоалкоголки.
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