Гниет половина тела: в Днепре спасают искалеченную кошку Фриду

В Днепре нуждается в помощи кошечка Фрида, над которой издевались.

Как сообщила волонтер миниприюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, кошечку Фриду покалечили, а затем выбросили. Сейчас у нее гниет нижняя часть тела. В ранах завелись опарыши, а некоторые мышцы сгнили полностью.

Пока что кошка в ветеринарной клинике. Раны столь серьезны, что врачи не смогли взять кровь на анализ. Животное постоянно плачет из-за нестерпимой боли. Несмотря на тяжелые ранения, четырехлапая может выжить. Как отмечает волонтер, главное вовремя начать лечение.

Фрида уже под капельницей, ветеринары вычищают опарышей и начали давать курс антибиотиков. К сожалению, есть подозрение на то, что у животного поврежден позвоночник. Поэтому она может остаться инвалидом.

К сожалению, лечение обойдется недешево. По предварительным подсчетам, чтобы стабилизировать состояние животного необходимо не менее 10-12 тысяч гривен. После этого Фриду будет ждать длительное лечение.

Ольга не может бросить кошку на произвол судьбы, поэтому просит помощи неравнодушных днепрян. Если у вас есть возможность помочь Фриде, это можно сделать по реквизитам ниже.

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Картки для допомоги:

Уманчик Ольга Валентинівна

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок PrivatBank

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Назначение“Благодійна допомога для котика Фріди”

Детали ТУТ.

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