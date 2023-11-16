Гниет половина тела: в Днепре спасают искалеченную кошку Фриду

Как сообщила волонтер миниприюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, кошечку Фриду покалечили, а затем выбросили. Сейчас у нее гниет нижняя часть тела. В ранах завелись опарыши, а некоторые мышцы сгнили полностью.
Пока что кошка в ветеринарной клинике. Раны столь серьезны, что врачи не смогли взять кровь на анализ. Животное постоянно плачет из-за нестерпимой боли. Несмотря на тяжелые ранения, четырехлапая может выжить. Как отмечает волонтер, главное вовремя начать лечение.
Фрида уже под капельницей, ветеринары вычищают опарышей и начали давать курс антибиотиков. К сожалению, есть подозрение на то, что у животного поврежден позвоночник. Поэтому она может остаться инвалидом.
К сожалению, лечение обойдется недешево. По предварительным подсчетам, чтобы стабилизировать состояние животного необходимо не менее 10-12 тысяч гривен. После этого Фриду будет ждать длительное лечение.
Ольга не может бросить кошку на произвол судьбы, поэтому просит помощи неравнодушных днепрян. Если у вас есть возможность помочь Фриде, это можно сделать по реквизитам ниже.
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение“Благодійна допомога для котика Фріди”
Детали ТУТ.
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