На Дніпропетровщині чоловік через судоми отримав важку травму голови

15 листопада в одному із селищ Новомосковського району 49-річний чоловік отримав важку травму голови.

За словами свідків, у постраждалого був напад судом, під час якого він і травмувався.

На виклик виїхали медики швидкої, вони госпіталізували чоловіка до лікарні.

Про це розповіла у ФБ медик Тетяна Єсич.

15 листопада на лінію “103” надійшов виклик в одне із селищ Новомосковського району до 49-річного чоловіка з приводу “травма голови, без свідомості”. Через 12 хвилин на місце прибула найближча бригада Новомосковської станції екстреної медичної допомоги. Зі слів свідків, у чоловіка був напад судом, під час якого він травмувався. Після проведення огляду та обстеження постраждалому була надана необхідна екстрена медична допомога. З діагнозом “Стан після судом. ЗЧМТ. Забій голови, гематома лобної ділянки. Струс головного мозку” в стані середньої тяжкості постраждалий був госпіталізований до лікарні, – написала Тетяна Єсич.

Також вона розповіла, як необхідно діяти, якщо ви стали свідком нападу судом.

Не панікуйте, не намагайтесь щось класти пацієнту до рота, краще переведіть його в стабільне бокове положення, обережно під голову можна покласти щось м’яке та негайно телефонуйте на “103”, – зазначила медик.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 12-річний хлопчик впав в алкогольну кому: випив 4 банки слабоалкоголки.

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