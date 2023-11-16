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Боксер из Днепра стал победителем чемпионата Украины в честь бойцов ГУР

Сегодня 15:07
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Поздравляем Руслана!

Новости Днепра про Боксер из Днепра стал победителем чемпионата Украины в честь бойцов ГУР

С 5 по 12 ноября в Черновицкой области проходил чемпионат Украины по боксу среди молодежи в честь бойцов Главного управления разведки.

Днепрянин Руслан Пережилов стал победителем чемпионата в весе 92 кг.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Парень – воспитанник Днепровской комплексной детско-юношеской спортивной школы бокса и единоборств.

Поздравляем Руслана и желаем ему новых побед!

Новости Днепра про Боксер из Днепра стал победителем чемпионата Украины в честь бойцов ГУР

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