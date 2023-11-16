Боксер из Днепра стал победителем чемпионата Украины в честь бойцов ГУР

С 5 по 12 ноября в Черновицкой области проходил чемпионат Украины по боксу среди молодежи в честь бойцов Главного управления разведки.
Днепрянин Руслан Пережилов стал победителем чемпионата в весе 92 кг.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Парень – воспитанник Днепровской комплексной детско-юношеской спортивной школы бокса и единоборств.
Поздравляем Руслана и желаем ему новых побед!
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