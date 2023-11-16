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В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

Сегодня 14:56
просмотров

В Днепре перекроют две улицы.

Новости Днепра про В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

Причина перекрытия – проведение ремонтных работ. В течение периода с 24 ноября по 15 декабря будут ремонтировать дорожное покрытие.

Из-за ремонта придется ограничить движение на таких улицах:

  • по переулку Евгения Коновальца, на участке от улицы Сергея Ефремова до площади Соборной;
  • по улице Сергея Ефремова, на участке от Крутогорного спуска до площади Шевченко;

Движение возобновят 15 декабря

Заметим, распоряжение не подписал городской голова, поэтому документ еще не вступил в силу.

Новости Днепра про В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

Новости Днепра про В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

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