В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

Заметим, распоряжение не подписал городской голова, поэтому документ еще не вступил в силу.

Причина перекрытия – проведение ремонтных работ. В течение периода с 24 ноября по 15 декабря будут ремонтировать дорожное покрытие.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.

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