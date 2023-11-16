В центре Днепра на три недели перекроют две улицы: где ограничат движение транспорта

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте горсовета.
Причина перекрытия – проведение ремонтных работ. В течение периода с 24 ноября по 15 декабря будут ремонтировать дорожное покрытие.
Из-за ремонта придется ограничить движение на таких улицах:
Движение возобновят 15 декабря
Заметим, распоряжение не подписал городской голова, поэтому документ еще не вступил в силу.
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