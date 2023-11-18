На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире

Сегодня, около 15 часов, на улице 9 мая Заводского района города Каменское произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что пожар разгорелся на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Возгорание было ликвидировано через пол часа.

К работам привлекали 16 пожарных и 4 единицы техники.

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