На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что пожар разгорелся на первом этаже 5-этажного жилого дома.
Во время тушения спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
Возгорание было ликвидировано через пол часа.
К работам привлекали 16 пожарных и 4 единицы техники.
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