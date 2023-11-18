Зеленський на зустрічі зі студентами розповів про право виїзду за кордон

Президент зробив заяву на зустрічі зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який відновив роботу на базі одного з київських вишів.
Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, вчені для розвитку чи отримання знань, які потрібні Україні… Я вважаю, що Міністерство має опрацювати та дати вам можливість принести ці знання до України, – заявив Президент.
Міністерство освіти Оксен Лісовий повідомив, що його відомство вже шукає розв’язання проблеми виїзду за кордон студентів.
Це стосується студентів немобілізаційного віку у межах академічної мобільності.
Також уряд планує в цьому році підвищити обсяг стипендій.
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