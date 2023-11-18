Зеленський на зустрічі зі студентами розповів про право виїзду за кордон

Президент Володимир Зеленський розповів чи зможуть студенти виїжджати на навчання за кордон.

Президент зробив заяву на зустрічі зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який відновив роботу на базі одного з київських вишів.

Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, вчені для розвитку чи отримання знань, які потрібні Україні… Я вважаю, що Міністерство має опрацювати та дати вам можливість принести ці знання до України, – заявив Президент.

Міністерство освіти Оксен Лісовий повідомив, що його відомство вже шукає розв’язання проблеми виїзду за кордон студентів.

Це стосується студентів немобілізаційного віку у межах академічної мобільності.

Також уряд планує в цьому році підвищити обсяг стипендій.

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