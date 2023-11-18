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На Дніпропетровщині вночі горів легковик KIA Sportage

Сьогодні 13:35
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На Дніпропетровщині вночі загорівся легковий автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі горів легковик KIA Sportage

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Займання відбулося на вулиці Шатохіна міста Покров Нікопольського району.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплені задні колеса та багажне відділення автомобіля KIA Sportage, – сказано у повідомленні надзвичайників.

На ліквідування пожежі рятувальникам знадобилося 20 хвилин.

Про загиблих чи травмованих не повідомлялося.

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