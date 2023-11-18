На Дніпропетровщині вночі горів легковик KIA Sportage

На Дніпропетровщині вночі загорівся легковий автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Займання відбулося на вулиці Шатохіна міста Покров Нікопольського району.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплені задні колеса та багажне відділення автомобіля KIA Sportage, – сказано у повідомленні надзвичайників.

На ліквідування пожежі рятувальникам знадобилося 20 хвилин.

Про загиблих чи травмованих не повідомлялося.

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