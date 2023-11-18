На Дніпропетровщині вночі горів легковик KIA Sportage

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Займання відбулося на вулиці Шатохіна міста Покров Нікопольського району.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплені задні колеса та багажне відділення автомобіля KIA Sportage, – сказано у повідомленні надзвичайників.
На ліквідування пожежі рятувальникам знадобилося 20 хвилин.
Про загиблих чи травмованих не повідомлялося.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині сталася жахлива трагедія у приватному житловому будинку, розташованому у…
На Запорізькому напрямку загинув Захисник України Медведюк Дмитро Олександрович, 1995 р.н.
Вночі українські ПС знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий БпЛА.
У Дніпрі розшукують 44-річного Андрія Лебеда, який перестав виходити на звʼязок з…