У Кривому Розі поліція вже 19 днів розшукує 17-річну Кристину Бардіну

Поліція шукає 17-річну Кристину Бардіну. Правоохоронці опитали матір зниклої неповнолітньої, її родичів, близьких та друзів, перевірили соцмережі дівчини.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

Орієнтування на дівчину поширюються на зупинках громадського транспорту, магазинах, у парках та в людних місцях.

Містян опитують на вулицях міста, фото дівчини поширюються у соцмережах.

Поліція просить жителів міста та області допомогти знайти Кристину.

Особливі прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 169 см, середньої статури, бордове волосся, зачіска каре, очі карі.

Була одягнена в темні джинси, чорну кофту з капюшоном та білі кросівки.

На лівому плечі є татуювання у вигляді сонця та місяця.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, зверніться до відділення поліції № 3 Криворізького РУП або за телефонами: 099 618 08 48 або 102.

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