На Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя

На железнодорожном вокзале Каменского парень угнал автомобиль.
Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло утром 16 марта. Таксист припарковался у вокзала и отошел неподалеку по своим делам. Через несколько минут мужчина увидел, что его автомобиль уезжает.
Таксист обратился к стражам порядка. Полицейские впоследствии выяснили, в каком направлении уехал похититель. Оказалось, что по дороге юноша не справился с управлением и съехал с дороги. После чего выскочил из машины и бросился бежать.
Однако неравнодушные граждане помогли правоохранителям задержать злоумышленника. Автовором оказался 21-летний местный житель.
Молодой человек рассказал, что увидев ключ в замке зажигания, юноша решил не ждать владельца автомобиля, а доехать домой самостоятельно.
Автоугонщику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
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