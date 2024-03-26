На Днепропетровщине молодой человек угнал такси из-под носа водителя

В Каменском на Днепропетровщине 21-летний парень украл из-под носа водителя такси.

На железнодорожном вокзале Каменского парень угнал автомобиль.

Как сообщили в Нацполиции, преступление произошло утром 16 марта. Таксист припарковался у вокзала и отошел неподалеку по своим делам. Через несколько минут мужчина увидел, что его автомобиль уезжает.

Таксист обратился к стражам порядка. Полицейские впоследствии выяснили, в каком направлении уехал похититель. Оказалось, что по дороге юноша не справился с управлением и съехал с дороги. После чего выскочил из машины и бросился бежать.

Однако неравнодушные граждане помогли правоохранителям задержать злоумышленника. Автовором оказался 21-летний местный житель.

Молодой человек рассказал, что увидев ключ в замке зажигания, юноша решил не ждать владельца автомобиля, а доехать домой самостоятельно.

Автоугонщику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

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