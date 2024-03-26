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На Дніпропетровщині молодик викрав таксі з-під носа водія

Сьогодні 14:34
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У Кам'янському на Дніпропетровщині 21-річний молодик вкрав з-під носа водія таксі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині молодик викрав таксі з-під носа водія

На залізничному вокзалі Кам’янського молодик викрав автомобіль. 

Як повідомили у Нацполіції, злочин стався вранці 16 березня. Таксист припаркувався біля вокзалу й відійшов неподалік у своїх справах. Через декілька хвилин чоловік побачив, що його автівка їде геть.

Таксист звернувся до правоохоронців. Поліціянти згодом з’ясували у якому напрямку виїхав викрадач. Виявилося, що по дорозі юнак не впорався з керуванням та з’їхав з дороги. Після чого вискочив з автівки та кинувся тікати.

Однак, небайдужі громадяни допомогли правоохоронцям затримати зловмисника. Автокрадієм виявився 21-річний місцевий житель.

Молодик розповів, що побачивши ключ в замку запалювання, юнак вирішив не чекати власника автомобіля, а доїхати додому самостійно. 

Автовикрадачу повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині молодик викрав таксі з-під носа водіяУкраїнська

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