На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль Peugeot

В городе Павлоград на улице Линейная сгорел автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на обочине автодороги горит легковой автомобиль Peugeot Expert на площади 5 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Информация о пожаре поступила вчера, в 22:17, огонь потушили через 15 минут.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Судя по всему, автомобиль ремонту не подлежит.

Сегодня мы писали о том, что ночью оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину.

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