Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль Peugeot

Сегодня 08:52
просмотров

В городе Павлоград на улице Линейная сгорел автомобиль.

Новости Днепра про На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль Peugeot

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на обочине автодороги горит легковой автомобиль Peugeot Expert на площади 5 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Информация о пожаре поступила вчера, в 22:17, огонь потушили через 15 минут.

В результате инцидента погибших и травмированных нет. Судя по всему, автомобиль ремонту не подлежит.

Сегодня мы писали о том, что ночью оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль PeugeotУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль PeugeotРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 09:52
    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра

    В Днепре вчера произошел пожар в Центральном районе.

    В Кривом Роге возле заброшенного здания нашли тело 15-летней девушки
    Новости Днепра
    Сегодня 09:26
    В Кривом Роге возле заброшенного здания нашли тело 15-летней девушки

    В Кривом Роге обнаружили труп подростка.

    Ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину
    Новости Днепра
    Сегодня 07:56
    Ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину

    Ночью оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину.

    В Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших в результате вражеской атаки
    Новости Днепра
    Сегодня 06:42
    В Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших в результате вражеской атаки

    В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки.

    Последние новости

    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра
    Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра

    В Днепре вчера произошел пожар в Центральном районе.

    Сегодня 09:52
    3
    просмотров
    В Кривом Роге возле заброшенного здания нашли тело 15-летней девушки
    В Кривом Роге возле заброшенного здания нашли тело 15-летней девушки

    В Кривом Роге обнаружили труп подростка.

    Сегодня 09:26
    2
    просмотров
    Ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину
    Ночью враг снова обстреливал Днепропетровщину

    Ночью оккупационные войска обстреливали Днепропетровщину.

    Сегодня 07:56
    7
    просмотров
    В Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших в результате вражеской атаки
    В Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших в результате вражеской атаки

    В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки.

    Сегодня 06:42
    9
    просмотров
    Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 15 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    7
    просмотров
    Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов
    Мини-Голландия: в Днепре на Победе расцвели тысячи тюльпанов

    В Днепре на Набережной Победы расцвели тюльпаны.

    Вчера 19:31
    5
    просмотров
    В Днепре из-за падения обломков ракеты пострадали 5 человек, у 15-летнего парня осколочные ранения и контузия
    В Днепре из-за падения обломков ракеты пострадали 5 человек, у 15-летнего парня осколочные ранения и контузия

    Из-за недавней атаки в Днепре пострадали 5 человек.

    Вчера 19:02
    15
    просмотров
    В Днепровском районе уничтожена крылатая ракета
    В Днепровском районе уничтожена крылатая ракета

    Сегодня в Днепровском районе силы ПВО уничтожили крылатую ракету.

    Вчера 18:21
    11
    просмотров
    Оккупационные войска ударили по Никополю дроном
    Оккупационные войска ударили по Никополю дроном

    россияне ударили по Никополю дроном.

    Вчера 17:23
    3
    просмотров
    Враг нанес удар по Никополю: пострадал мужчина
    Враг нанес удар по Никополю: пострадал мужчина

    Сегодня оккупационные войска россии снова атаковали Никополь.

    Вчера 16:34
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх