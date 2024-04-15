На Днепропетровщине дотла сгорел автомобиль Peugeot

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на обочине автодороги горит легковой автомобиль Peugeot Expert на площади 5 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Информация о пожаре поступила вчера, в 22:17, огонь потушили через 15 минут.
В результате инцидента погибших и травмированных нет. Судя по всему, автомобиль ремонту не подлежит.
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