На Дніпропетровщині вщент згорів легковик Peugeot

У місті Павлоград на вулиці Лінійна згорів автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що на узбіччі автошляху горить легковий автомобіль «Peugeot Expert» на площі 5 кв. м, – йдеться у дописі рятувальників.

Інформація про пожежу надійшла вчора, о 22:17, вогонь загасили за 15 хвилин.

Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає. Судячи з усього, автомобіль ремонту не підлягає.

Сьогодні ми писали про те, що вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.

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