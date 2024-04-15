На Дніпропетровщині вщент згорів легковик Peugeot

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що на узбіччі автошляху горить легковий автомобіль «Peugeot Expert» на площі 5 кв. м, – йдеться у дописі рятувальників.
Інформація про пожежу надійшла вчора, о 22:17, вогонь загасили за 15 хвилин.
Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає. Судячи з усього, автомобіль ремонту не підлягає.
Сьогодні ми писали про те, що вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.
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Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.
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