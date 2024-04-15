Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині вщент згорів легковик Peugeot

Сьогодні 08:52
просмотров

У місті Павлоград на вулиці Лінійна згорів автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент згорів легковик Peugeot

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що на узбіччі автошляху горить легковий автомобіль «Peugeot Expert» на площі 5 кв. м, – йдеться у дописі рятувальників.

Інформація про пожежу надійшла вчора, о 22:17, вогонь загасили за 15 хвилин.

Внаслідок інциденту загиблих та травмованих немає. Судячи з усього, автомобіль ремонту не підлягає.

Сьогодні ми писали про те, що вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вщент згорів легковик PeugeotУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вночі ворог знову обстрілював Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    Вночі ворог знову обстрілював Дніпропетровщину

    Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.

    У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:42
    У Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих внаслідок ворожої атаки

    У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки.

    Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів
    Новини Дніпра
    Вчора 19:31
    Міні-Голландія: у Дніпрі на Перемозі розцвіли тисячі тюльпанів

    У Дніпрі на Набережній Перемоги розцвіли тюльпани.

    У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія
    Новини Дніпра
    Вчора 19:02
    У Дніпрі через падіння уламків ракети постраждали 5 людей, у 15-річного хлопця осколкові поранення і контузія

    Через нещодавно атаку у Дніпрі постраждали 5 людей.

    Наверх