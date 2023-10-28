На Днепропетровщине 19-летняя девушка похитила деньги у знакомой пенсионерки

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
Подозреваемая зашла в аккаунт женщины по телефону в мобильном банковском приложении и перевела средства на свой банковский счет.
Девушка попросила мобильный телефон для совершения звонка у 71-летней соседки по общежитию. Потерпевшая отозвалась на просьбу знакомой и предоставила свой гаджет. Зная, что на телефоне соседки мобильное приложение без пароля, подозреваемая несколькими транзакциями перевела себе средства, — говорится в сообщении Нацполиции.
Прокуратура объявила девушке о подозрении в краже по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем, по ч.1 ст. 361 УК.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продолжает бушевать ненастье.
Сегодня в "ПриватБанке" произошел сбой в работе системы.
Вчера в Днепре снова активизировались телефонные воры.
Сегодня в Днепре в результате шквального ветра падают деревья.
В Днепре продолжает бушевать ненастье.
Сегодня в "ПриватБанке" произошел сбой в работе системы.
Вчера в Днепре снова активизировались телефонные воры.
Сегодня в Днепре в результате шквального ветра падают деревья.
В городе Павлоград Днепропетровской области мужчина бросился с ножом на полицейского и ранил себя в шею.
Сегодня ночью Днепропетровскую область атаковал враг.
Сегодня утром на улице Теробороны Самарского района города загорелся грузовик.
Ночью силы ПВО сбили 3 вражеских ракеты.
На Бахмутском направлении погиб житель Первомайска 26-летний Бобрышов Николай Анатольевич.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!