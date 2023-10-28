На Днепропетровщине 19-летняя девушка похитила деньги у знакомой пенсионерки

В городе Желтые Воды Днепропетровской области 19-летняя женщина похитила деньги у

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Подозреваемая зашла в аккаунт женщины по телефону в мобильном банковском приложении и перевела средства на свой банковский счет.

Девушка попросила мобильный телефон для совершения звонка у 71-летней соседки по общежитию. Потерпевшая отозвалась на просьбу знакомой и предоставила свой гаджет. Зная, что на телефоне соседки мобильное приложение без пароля, подозреваемая несколькими транзакциями перевела себе средства, — говорится в сообщении Нацполиции.

Прокуратура объявила девушке о подозрении в краже по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем, по ч.1 ст. 361 УК.

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