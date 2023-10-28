У Дніпрі “замінували” 35 торгівельних центрів

Вчора у Дніпрі знов активізувалися телефонні злодії.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Повідомлення про мінування 35 торгівельних центрів надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ.

Поліцейські разом із вибухотехніками перевірили приміщення ТЦ та прилеглих територій.

Небезпечних речовин під час перевірки виявлено не було.

Якщо “жартівника” знайдуть, йому може загрожувати від 2 до 6 років позбавлення волі.

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