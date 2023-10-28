У Дніпрі “замінували” 35 торгівельних центрів

Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Повідомлення про мінування 35 торгівельних центрів надійшло на електронну пошту кол-центру СБУ.
Поліцейські разом із вибухотехніками перевірили приміщення ТЦ та прилеглих територій.
Небезпечних речовин під час перевірки виявлено не було.
Якщо “жартівника” знайдуть, йому може загрожувати від 2 до 6 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у "ПриватБанку" стався збій в роботі системи.
Сьогодні у Дніпрі внаслідок шквального вітру падають дерева.
У місті Павлоград Дніпропетровської області чоловік кинувся із ножем на…
Сьогодні вночі Дніпропетровську область атакував ворог.