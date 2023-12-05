На Днепре начал появляться первый лед (ФОТО)

Днепр возле яхт-клуба на Победе уже взялся первым льдом. Тонкий слой льда виден на поверхности воды, об этом сообщает dnepr.info.
Рыбаков и детей на льду пока нет. Заметим, что в прошлом году река была популярна среди любителей рыбалки и подростков, которые хотели развлечься. Неоднократно людей на замерзшей реке замечали во время оттепели, когда слой льда минимально тонкий.
Похоже, в этом году календарная зима совпала с синоптической, ведь уже с первых дней пошел снег, а теперь и наступили морозы. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Днепре прогнозируется минусовая температура до -6 градусов.
В среду, 6 декабря, ожидается снег.
В прошлом году многие проваливались под лед, так что мы еще раз напомним важные правила поведения во время зимних развлечений на кризисе.
Как отмечают спасатели, наиболее опасный лед – первый и последний: он еще (или уже) не прочен.
Следует помнить:
Во время пребывания на льду рыбакам и другим людям необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
Если уж провалились под лед, то нужно не паниковать, стараться держаться на плаву и позвать на помощь. Пока ждете помощи, старайтесь выбраться на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая на поверхность ноги.
Читайте также:
Автор:
В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.
В Украине работает программа, в рамках которой неработающие граждане могут…
В Днепре завелся автомобильный "Плюшкин".
В начале декабря во всем мире отмечали Всемирный день катания…
Таких телевизионных студий было изготовлено немного – около 200.
В Днепре собираются переименовать еще 54 улицы и переулка.
В Украине работает программа, в рамках которой неработающие граждане могут получить беспроцентный кредит на три года на открытие своего бизнеса. Называется программа «Рука допомоги». Она активно работала до начала полномасштабного вторжения, а после на несколько месяцев была прекращена. Сейчас же…
Мужчина сейчас в больнице.
Этот рекорд посвящен особенному дню и нашим защитникам и защитницам!
В Днепре завелся автомобильный "Плюшкин".
Из Кривого Рога можно добраться до Карпат.
В начале декабря во всем мире отмечали Всемирный день катания на коньках. Суть праздника –популяризация этого зимнего активного отдыха и красивого вида спорта. Ведь когда еще как не в начале зимы можно рассказать и показать все прелести и радости катания…
На днях на линию "102" позвонила неравнодушная горожанка и сообщила, что обнаружила на улице Доменной бабушку, которая, вероятно, потерялась.
На улицах Днепра встретили собаку-курьера.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!