На Днепре начал появляться первый лед (ФОТО)

В Днепре одноименная река возле яхт-клуба Сич взялась льдом.

Днепр возле яхт-клуба на Победе уже взялся первым льдом. Тонкий слой льда виден на поверхности воды, об этом сообщает dnepr.info.

Рыбаков и детей на льду пока нет. Заметим, что в прошлом году река была популярна среди любителей рыбалки и подростков, которые хотели развлечься. Неоднократно людей на замерзшей реке замечали во время оттепели, когда слой льда минимально тонкий.

Похоже, в этом году календарная зима совпала с синоптической, ведь уже с первых дней пошел снег, а теперь и наступили морозы. По прогнозам синоптиков, до конца недели в Днепре прогнозируется минусовая температура до -6 градусов.

В среду, 6 декабря, ожидается снег.

В прошлом году многие проваливались под лед, так что мы еще раз напомним важные правила поведения во время зимних развлечений на кризисе.

Как отмечают спасатели, наиболее опасный лед – первый и последний: он еще (или уже) не прочен.

Следует помнить:

выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см;

во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см;

соблюдать расстояние между людьми и не скапливаться на одном месте;

Во время пребывания на льду рыбакам и другим людям необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

исследовать лед на наличие подозрительных мест, где лед может быть самым тонким;

обходить участки, где много снега — под ним обычно лед тончайший;

не пробивайте в одном месте много лунок;

возьмите с собой палку для того, чтобы проверять крепость льда;

не ловите рыбу вблизи вымоин и слишком далеко от берега;

всегда имейте под рукой крепкую веревку, длиной 12–15 метров;

держите рядом с лункой доску или большую ветку;

если лед начал трещать и появились характерные трещины – немедленно возвращайтесь на берег. Не бегите, а отходите медленно, не отрывая ступни ото льда.

Если уж провалились под лед, то нужно не паниковать, стараться держаться на плаву и позвать на помощь. Пока ждете помощи, старайтесь выбраться на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки и поочередно вытягивая на поверхность ноги.

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