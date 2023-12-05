На Дніпрі почала з’являтися перша крига (ФОТО)

У Дніпрі однойменна річка біля яхт-клубу Січ взялася кригою.

Дніпро поблизу яхт-клубу на Перемозі вже взявся першою кригою. Тонкий шар льоду видно на поверхні води, про це повідомляє dnepr.info.

Рибалок та дітей на льоду поки що немає. Зауважимо, що минулого року річка була популярною серед любителів риболовлі та підлітків, які хотіли розважитися. Неодноразово людей на замерзлій річці помічали під час відлиги, коли шар криги мінімально тонкий.

Схоже цього року календарна зима збіглася з синоптичною, адже вже з перших днів пішов сніг, а тепер і настали морози. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня у Дніпрі прогнозують мінусову температуру до -6 градусів.

У середу, 6 грудня, очікується сніг.

Торік багато хто провалювався під лід, тож ми ще раз нагадаємо важливі правила поведінки під час зимових розваг на кризі.

Як зауважують рятувальники, найбільш небезпечна крига – перша та остання: вона ще (або вже) не міцна.

Варто пам’ятати:

виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см;

під час масового катання на ковзанах лід має бути не тоншим за 25 см;

дотримуватися відстані між людьми та не скупчуватися на одному місці;

Під час перебування на льоду рибалкам та іншим особам необхідно дотримуватись таких правил безпеки:

дослідити лід на наявність підозрілих місць, де крига може бути найтоншою;

обминати ділянки, де багато снігу – під ним зазвичай лід найтонший;

не пробивайте в одному місці багато лунок;

візьміть із собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду;

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега;

завжди майте під рукою міцну мотузку, довжиною 12–15 метрів;

тримайте поруч із лункою дошку або велику гілку;

якщо лід почав тріщати та з’явилися характерні тріщини – негайно повертайтеся на берег. Не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні від льоду.

Якщо вже провалилися під лід, то треба не панікувати, старатися триматися на плаву та покликати на допомогу. Поки чекаєте на підмогу, намагайтеся вибратися на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги.

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