На Дніпрі почала з’являтися перша крига (ФОТО)

Дніпро поблизу яхт-клубу на Перемозі вже взявся першою кригою. Тонкий шар льоду видно на поверхні води, про це повідомляє dnepr.info.
Рибалок та дітей на льоду поки що немає. Зауважимо, що минулого року річка була популярною серед любителів риболовлі та підлітків, які хотіли розважитися. Неодноразово людей на замерзлій річці помічали під час відлиги, коли шар криги мінімально тонкий.
Схоже цього року календарна зима збіглася з синоптичною, адже вже з перших днів пішов сніг, а тепер і настали морози. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня у Дніпрі прогнозують мінусову температуру до -6 градусів.
У середу, 6 грудня, очікується сніг.
Торік багато хто провалювався під лід, тож ми ще раз нагадаємо важливі правила поведінки під час зимових розваг на кризі.
Як зауважують рятувальники, найбільш небезпечна крига – перша та остання: вона ще (або вже) не міцна.
Якщо вже провалилися під лід, то треба не панікувати, старатися триматися на плаву та покликати на допомогу. Поки чекаєте на підмогу, намагайтеся вибратися на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягуючи на поверхню ноги.
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