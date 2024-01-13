На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов

Об этом сообщает АрселорМиттал Кривой Рог в своих соцсетях.
До призыва мужчина работал слесарем-ремонтником в аглоцехе металлургического производства, а затем на рудном дворе агломерационного цеха №3 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Коллеги говорят, что Николай был очень добросовестным работником и со всеми находил общий язык.
Работал Николай добросовестно, очень придирчиво относясь к результатам собственной работы, поэтому, конечно, надеялись, что он прирос в наш коллектив всерьез и надолго, — говорится в сообщении компании.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, собратьям и коллегам погибшего.
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