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На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов

Сегодня 20:23
просмотров

На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай Чепрасов.

Новости Днепра про На Авдеевском направлении погиб воин ВСУ с Днепропетровщины Николай Чепрасов

Об этом сообщает АрселорМиттал Кривой Рог в своих соцсетях.

До призыва мужчина работал слесарем-ремонтником в аглоцехе металлургического производства, а затем на рудном дворе агломерационного цеха №3 ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Коллеги говорят, что Николай был очень добросовестным работником и со всеми находил общий язык.

Работал Николай добросовестно, очень придирчиво относясь к результатам собственной работы, поэтому, конечно, надеялись, что он прирос в наш коллектив всерьез и надолго, — говорится в сообщении компании.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, собратьям и коллегам погибшего.

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