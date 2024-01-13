На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола Чепрасов

Про це повідомляє АрселорМіттал Кривий Ріг у своїх соцмережах.
До призову чоловік працював слюсарем-ремонтником в аглоцеху металургійного виробництва, а потім на рудному дворі агломераційного цеху №3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.
Колеги кажуть, що Микола був дуже сумлінним працівником та з усіма знаходив спільну мову.
Працював Микола сумлінно, дуже прискіпливо ставлячись до результатів власної роботи, тож, звісно, сподівалися, що він приріс до нашого колективу всерйоз та надовго, – сказано у повідомленні компанії.
Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та колегам загиблого.
Читайте також:
Автор:
Поліція затримала двох чоловіків за підозрою у крадіжці.
Сьогодні ворог знов гатив по Нікопольщині.
Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася серйозна аварія.
У місті Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова.