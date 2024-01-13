На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола Чепрасов

На Авдіївському напрямку загинув Герой з міста Кривий Ріг Микола Чепрасов.

Про це повідомляє АрселорМіттал Кривий Ріг у своїх соцмережах.

До призову чоловік працював слюсарем-ремонтником в аглоцеху металургійного виробництва, а потім на рудному дворі агломераційного цеху №3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Колеги кажуть, що Микола був дуже сумлінним працівником та з усіма знаходив спільну мову.

Працював Микола сумлінно, дуже прискіпливо ставлячись до результатів власної роботи, тож, звісно, сподівалися, що він приріс до нашого колективу всерйоз та надовго, – сказано у повідомленні компанії.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та колегам загиблого.

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