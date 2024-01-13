Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола Чепрасов

На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола Чепрасов

Сьогодні 20:23
просмотров

На Авдіївському напрямку загинув Герой з міста Кривий Ріг Микола Чепрасов.

Новости Днепра про На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола Чепрасов

Про це повідомляє АрселорМіттал Кривий Ріг у своїх соцмережах.

До призову чоловік працював слюсарем-ремонтником в аглоцеху металургійного виробництва, а потім на рудному дворі агломераційного цеху №3 ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

Колеги кажуть, що Микола був дуже сумлінним працівником та з усіма знаходив спільну мову.

Працював Микола сумлінно, дуже прискіпливо ставлячись до результатів власної роботи, тож, звісно, сподівалися, що він приріс до нашого колективу всерйоз та надовго, – сказано у повідомленні компанії.

Редакція висловлює щирі співчуття родині, побратимам та колегам загиблого.

Читайте також:

Новости Днепра про На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола ЧепрасовУкраїнська Новости Днепра про На Авдіївському напрямку загинув воїн ЗСУ з Дніпропетровщини Микола ЧепрасовРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжку
Новини Дніпра
Сьогодні 19:54
Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжку

Поліція затримала двох чоловіків за підозрою у крадіжці. 

Ворог 5 разів обстрілював Нікополь з артилерії, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 18:50
Ворог 5 разів обстрілював Нікополь з артилерії, – Лисак

Сьогодні ворог знов гатив по Нікопольщині.

У Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася потрійна ДТП (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:53
У Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася потрійна ДТП (ВІДЕО)

Сьогодні у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася серйозна аварія.

Допоможіть знайти: у Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова
Новини Дніпра
Сьогодні 16:41
Допоможіть знайти: у Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова

У місті Синельникове розшукують 24-річного Дмитра Балабанова.

Наверх