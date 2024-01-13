На Дніпропетровщині чоловік скупився у 5 магазинах з чужої банківської картки

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Чоловіку інкримінують два злочини, передбачені ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, – сказано у повідомленні поліції.
За інформацією правоохоронців, чоловік 13 грудня минулого року фігурант виявив у банкоматі забуту банківську картку.
Замість того, щоб повідомити про знахідку поліцію, він вирішив зробити покупки коштом іншої людини.
Усього за 30 хвилин він встиг зробити покупки у 5 магазинах.
До злочинів причетний 36-річний житель с. Першотравенська. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі врятували лебедя, який вмерз у кригу і не…
Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Леонтовича горів житловий будинок.
Сьогодні з пʼятої ранку в області та місті Дніпро декілька разів…
Неспокійний ранок суботи для Дніпра.