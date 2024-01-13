На Дніпропетровщині чоловік скупився у 5 магазинах з чужої банківської картки

На Дніпропетровщині у Синельниковському районі чоловік скупився з чужої банківської картки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловіку інкримінують два злочини, передбачені ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України, – сказано у повідомленні поліції.

За інформацією правоохоронців, чоловік 13 грудня минулого року фігурант виявив у банкоматі забуту банківську картку.

Замість того, щоб повідомити про знахідку поліцію, він вирішив зробити покупки коштом іншої людини.

Усього за 30 хвилин він встиг зробити покупки у 5 магазинах.

До злочинів причетний 36-річний житель с. Першотравенська. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів.

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