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Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжку

Сьогодні 19:54
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Поліція затримала двох чоловіків за підозрою у крадіжці. 

Новости Днепра про Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжку

Зловмисники проникли до будинку 34-річної потерпілої, та викрали цінні речі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. 

До Новомосковського районного відділу поліції надійшло повідомлення господарки будинку про крадіжку з її оселі майна. Під час огляду місця злочину правоохоронці встановили, що невідомі проникли до будинку через незачинене вікно та викрали ноутбуки, одежу, взуття, прикраси та інші речі господарів, – сказано у повідомленні поліції.

Правоохоронці оперативно виявили причетних до злочину осіб. Ними виявилися двоє односельчан 19 та 31-го років. 

Один із затриманих раніше вже відбував покарання за аналогчіні злочини. 

Тепер односельчанам загрожує до 8 років позбавлення волі за скоєння крадіжи.

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Новости Днепра про Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжкуУкраїнська Новости Днепра про Проникли через вікно та викрали цінні речі: на Дніпропетровщині затримали двох чоловіків за крадіжкуРусский

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