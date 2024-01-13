Ворог 5 разів обстрілював Нікополь з артилерії, – Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе, – заявив очільник ОВА.
Під обстрілом знаходився районний центр, а також Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.
Ушкоджень зазнала багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач.
Внаслідок обстрілів зайнявся гаражний кооператив. Ніхто з людей не постраждав.
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