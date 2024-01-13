Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу

Полиция задержала двоих мужчин по подозрению в воровстве.

Злоумышленники проникли в дом 34-летней потерпевшей и похитили ценные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В Новомосковский районный отдел полиции поступило сообщение хозяйки дома о краже из ее дома имущества. Во время осмотра места преступления правоохранители установили, что неизвестные проникли в дом через незакрытое окно и похитили ноутбуки, одежду, обувь, украшения и другие вещи хозяев, – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители оперативно обнаружили причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое односельчан 19 и 31 лет.

Один из задержанных ранее уже отбывал наказание за аналогичные преступления.

Теперь односельчанам грозит до 8 лет лишения свободы за кражу.

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