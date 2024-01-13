Проникли через окно и похитили ценные вещи: в Днепропетровской области задержали двух мужчин за кражу

Злоумышленники проникли в дом 34-летней потерпевшей и похитили ценные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В Новомосковский районный отдел полиции поступило сообщение хозяйки дома о краже из ее дома имущества. Во время осмотра места преступления правоохранители установили, что неизвестные проникли в дом через незакрытое окно и похитили ноутбуки, одежду, обувь, украшения и другие вещи хозяев, – говорится в сообщении полиции.
Правоохранители оперативно обнаружили причастных к преступлению лиц. Ими оказались двое односельчан 19 и 31 лет.
Один из задержанных ранее уже отбывал наказание за аналогичные преступления.
Теперь односельчанам грозит до 8 лет лишения свободы за кражу.
Читайте также:
Автор:
На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай…
Сегодня враг снова стрелял по Никопольщине.
Сегодня в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла серьезная авария.
В городе Синельниково разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова.
На Авдеевском направлении погиб Герой из города Кривой Рог Николай Чепрасов.
Сегодня враг снова стрелял по Никопольщине.
Сегодня в Днепре на улице Сичеславская Набережная произошла серьезная авария.
В городе Синельниково разыскивают 24-летнего Дмитрия Балабанова.
На Днепропетровщине в Синельниковском районе мужчина скупился с чужой банковской карты.
В Днепре спасли лебедя, который вмерз в лед и не смог выбраться самостоятельно.
Сегодня ночью в Днепре на улице Леонтовича горел жилой дом.
егодня с пяти утра в области и городе Днепр несколько раз было громко.
Неспокойное утро для Днепра
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!