«Мисс Вселенная» из Днепра побывала в Петриковке, где ездила в доме на колесах и позировала в стрингах возле вышиванок

"Мисс Украина Вселенная-2021" и модель из Днепра Анна Неплях посетила экскурсию в легендарной Петриковкк на Днепропетровщине.

В своих Instagram-stories она поделилась впечатлениями от поездки в Петриковку. По словам 29-летней Анны, в последний раз в знаменитом поселке она была в 11 лет, во время школьной экскурсии.

На этот раз девушка попыталась воспроизвести петриковскую роспись, оделась в традиционный наряд и даже покаталась в доме на колесах, созданном местным жителем Николаем. Что интересно, этот удивительный транспорт раньше снимался в клипе «Калуша».

Так, чтобы фоловеры не думали, что меня украли, немного привычного контента, – написала Анна.

Та самая хата:

Анна говорит, что мечтает когда-то создать собственный мини-хутор с традиционными избушками, где можно хранить аутентичную посуду, полотенца и другие предметы быта. Девушка также попозировала в украинском наряде на фоне петриковской мазанки.

В поселок городского типа, что на Днепропетровщине, приезжают туристы со всего мира, а так хочется, чтобы культурная осведомленность популяризировалась среди молодежи, — написала Анна.

Петриковская роспись была добавлена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Анна также поделилась фото, на котором девушка позирует в стрингах в доме, где она остановилась с друзьями.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: