«Мисс Вселенная» из Днепра побывала в Петриковке, где ездила в доме на колесах и позировала в стрингах возле вышиванок

В своих Instagram-stories она поделилась впечатлениями от поездки в Петриковку. По словам 29-летней Анны, в последний раз в знаменитом поселке она была в 11 лет, во время школьной экскурсии.
На этот раз девушка попыталась воспроизвести петриковскую роспись, оделась в традиционный наряд и даже покаталась в доме на колесах, созданном местным жителем Николаем. Что интересно, этот удивительный транспорт раньше снимался в клипе «Калуша».
Так, чтобы фоловеры не думали, что меня украли, немного привычного контента, – написала Анна.
Та самая хата:
Анна говорит, что мечтает когда-то создать собственный мини-хутор с традиционными избушками, где можно хранить аутентичную посуду, полотенца и другие предметы быта. Девушка также попозировала в украинском наряде на фоне петриковской мазанки.
В поселок городского типа, что на Днепропетровщине, приезжают туристы со всего мира, а так хочется, чтобы культурная осведомленность популяризировалась среди молодежи, — написала Анна.
Петриковская роспись была добавлена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Анна также поделилась фото, на котором девушка позирует в стрингах в доме, где она остановилась с друзьями.
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