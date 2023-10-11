“Міс Всесвіт” із Дніпра побувала у Петриківці, де їздила в хаті на колесах та позувала в стрінгах біля вишиванок

"Міс Україна Всесвіт-2021" та модель із Дніпра Анна Неплях навідалася на екскурсію до легендарної Петриківки на Дніпропетровщині.

У своїх Instagram-stories вона поділилася враженнями від поїздки до Петриківки. За словами 29-річної Анни, востаннє у знаменитому селищі вона була в 11 років, під час шкільної екскурсії.

Цього разу дівчина спробувала відтворити петриківський розпис, вдягнулася в традиційне вбрання та навіть покаталася в хаті на колесах, яку створив місцевий житель Микола. Що цікаво, цей дивний транспорт раніше знімався у кліпі “Калуша”.

Так, щоб фоловери не думали, що мене вкрали, трошки звичного контенту, – написала Анна.

Та сама хатинка:

Анна каже, що мріє колись створили власний мініхутір з традиційними хатинками, де можна зберігати автентичний посуд, рушники та інші предмети побуту. Дівчина попозувала в українському вбранні на фоні петриківської мазанки.

До селища міського типу, що на Дніпропетровщині приїжджають туристи з усього світу, а так хочеться, щоб культурна обізнаність популяризувалася серед молоді, – написала Анна.

Петриківський розпис додали до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Анна також поділилася фото, де дівчина позує в стрінгах в хаті, у якій вона зупинилася з друзями.

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