Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это

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В социальных сетях активно распространяют информацию о выплатах украинцам в размере 6 600 гривен.

Однако это разновидность мошенничества.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».

Отмечается, что для большей правдоподобности и убедительности злоумышленники ссылаются на якобы принятый Верховной Радой закон №2708 – 267 «О выплате денежной помощи всем гражданам Украины».

На самом деле, такого закона не существует.

Перейдя по ссылке из этого сообщения, человек либо попадает в сомнительный Telegram-канал, либо предоставляет неизвестным лицам данные банковской карты, с которой мошенники снимают деньги, – говорится в сообщении.

Что же делать, если вы заметили подозрительное сообщение о выплатах?

не переходите по подозрительным ссылкам,

по возможности оставьте жалобу или заблокируйте злоумышленника,

никому не передавайте данные о банковских картах и счетах.

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