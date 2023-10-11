Жителям Днепра обещают выплаты в размере 6 600 грн: правда ли это

В социальных сетях активно распространяют информацию о выплатах украинцам в размере 6 600 гривен.
Однако это разновидность мошенничества.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Стоп фейк Днепр».
Отмечается, что для большей правдоподобности и убедительности злоумышленники ссылаются на якобы принятый Верховной Радой закон №2708 – 267 «О выплате денежной помощи всем гражданам Украины».
На самом деле, такого закона не существует.
Перейдя по ссылке из этого сообщения, человек либо попадает в сомнительный Telegram-канал, либо предоставляет неизвестным лицам данные банковской карты, с которой мошенники снимают деньги, – говорится в сообщении.
Что же делать, если вы заметили подозрительное сообщение о выплатах?
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