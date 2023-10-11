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  • На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, — эксперт

На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, — эксперт

Сегодня 17:02
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На дне Каховского водохранилища активно растут деревья.

Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, - эксперт

Специалисты считают, что через несколько лет, когда водохранилище снова смогут наполнить водой, на этом месте будет несколько летний лес из миллиарда деревьев. По крайней мере, такое мнение высказал Алексей Василюк, председатель ОО Украинская природоохранная группа.

За четыре месяца на дне обмелевшего водохранилища выросли сотни молодых ив и тополей. Некоторые из них уже высотой с ростом человека. Несмотря на прогнозы Минокружения, специалисты которого утверждали, что бывший водоем станет пустыней, он активно превращается в зеленый лес.

Площадь зарастающей сейчас лесом фактически равна всей площади лесов Херсонской и Запорожской областей», — пишет Василюк.

Часть Каховского водохранилища засеяли клевером, люцерной и другими растениями, чтобы не дать распространиться чужеродным сорнякам.

Специалист считает, что в будущем не стоит заливать эти территории водой, ведь через несколько лет, когда это можно будет сделать, вместо водохранилища мы увидим многолетний лес из миллиарда деревьев.

Такие действия могут стать величайшим в истории независимой Украины одномоментным уничтожением лесов, которое будет идеально подпадать под понятие «экоцид»», — уверяет он.

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Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, - экспертУкраїнська Новости Днепра про На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, - экспертРусский

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