На дне Каховского водохранилища через несколько лет будет лес из миллиарда деревьев, — эксперт

Такое видео опубликовали местные Telegram-каналы, но так ли это действительно…

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