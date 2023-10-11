Разрушена гимназия, есть погибшие: россияне обстреляли Никополь

Под завалами спасатели еще ищут людей.

Россияне атаковали Днепропетровщину – били по Никополю.

В городе из-за обстрела разрушена гимназия. К сожалению, два человека погибли.

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

По его словам, под завалами могут быть еще люди.

Установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения, – отметил Клименко.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обновлено: Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, сообщил, что россияне ударили по Никополю ракетами.

Погибли два человека, также пострадали двое мужчин 24 и 71 года.

По всей вероятности, под завалами еще находятся работники учебного заведения, – отметил Лысак.

Сама гимназия сильно разрушена. Повреждены 42 частных дома и 18 хозяйственных построек. А еще – инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто.

Вся информация уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что россияне всю ночь били по Днепропетровщине: пострадала бабушка, есть разрушения.

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