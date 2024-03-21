«Мисс Украина-Вселенная» попала в серьезное ДТП по дороге в родной Днепр

Анна Неплях рассказала о своем самочувствии после ДТП, в которое она попала по дороге в родной Днепр.

Известная украинская модель, Мисс Украина Вселенная и участница десятого сезона «Холостяка» Анна Неплях попала в ДТП на трассе «Киев-Днепр». Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

Неплях уехала из Киева в Днепр по делам утром 21 марта. Несмотря на плохое самочувствие, Анна отправилась в путь, но вскоре пожалела о том, что не прислушалась к своему телу и организму.

Блогерша призналась, что в последнее время из-за проблем со здоровьем чувствует себя обессиленной.

Уже 2 недели я себя плохо чувствую из-за гормонов, проблемы со щитовидкой в нашей стране у каждой третьей женщины и они меня не обошли стороной… меня просто прибивает посреди дня и я ничего физически не могу делать, ухудшилось зрение, испытываю давление, и странное ощущение, когда у тебя нет депрессии, дикая жажда жизни, ничего не болит, а у тебя просто нет сил, — пишет Неплях.

Анна говорит, что накануне ночью хотела отдохнуть, но в ночь с 20 на 21 марта Киев массированно обстреливали, потому, как и тысячи киевлян Неплях не смогла нормально выспаться.

Не доехав 200 км от места назначения – Днепра, девушка не справилась с управлением и на скорости врезалась в дорожный отбойник.

Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: «скорую? Живая? Воды?» но первое, что я, конечно, спросила: «А я могу так ехать дальше?» еще даже не видя, что с машиной… — делится звезда.

Анна говорит, что ей повезло. Из-за сильного удара во время столкновения у модели побито лицо и рука, но серьезных ран нет.

Участница «Холостяка» посоветовала своим поклонникам прислушаться к своему организму и поблагодарила всех за помощь.

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