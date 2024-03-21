“Міс Україна-Всесвіт” втрапила в серйозну ДТП по дорозі до рідного Дніпра

Анна Неплях розповіла про своє самопочуття після ДТП, у яку вона втрапила по дорозі до рідного Дніпра.

Відома українська модель, Міс Україна Всесвіт та учасниця десятого сезону “Холостяка” Анна Неплях втрапила в ДТП на трасі “Київ-Дніпро”. Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

Неплях поїхала з Києва до Дніпра у справах зранку 21 березня. Попри погане самопочуття, Анна вирушила у дорогу, але згодом пожалкувала про те, що не прислухалась до свого тіла та організму.

Блогерка зізналася, що в останній час через проблеми зі здоров’ям почуває себе знесиленою.

Вже 2 тижні я себе погано почуваю через гормони, проблеми з щитовидкою в нашій країні у кожної третьої жінки і вони мене не обійшли стороною… мене просто прибиває посеред дня і я нічого фізично не можу робити, погіршився зір, відчуваю тиск, і дивне відчуття, коли у тебе немає депресії, дика жага до життя, нічого не болить, а у тебе просто немає сил, — пише Неплях.

Анна каже, що напередодні вночі хотіла відпочили, але у ніч з 20 на 21 березня Київ масовано обстрілювали, тому як і тисячі киян, Неплях не змогла нормально виспатися.

Не доїхавши 200 км від місця призначення – Дніпра, дівчина не впоралась із кермуванням та на швидкості врізалась у дорожній відбійник.

Авто вдаряється, мене бʼє подушка, я бачу, як мене вже люди намагаються витягнути з машини, зі словами: “швидку? Жива? Води?” та перше, що я, конч*не, спитала: “а я можу так їхати далі?” ще навіть не бачачи, що з машиною…, — ділиться зірка.

Анна каже, що їй пощастило. Через сильний удар під час зіткнення, у моделі забите обличчя і рука, але серйозних ран немає.

Учасниця “Холостяка” порадила своїм шанувальникам прислухатися до свого організму та подякувала всім за допомогу.

Читайте також:

Українська

Автор: