«Мыши бегали по телу, пока ждала эвакуацию»: в Днепре спасали раненую 25-летнюю военную

В Днепре спасали раненую 25-летнюю военную.

Очередную щемящую историю рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

25-летнюю Анастасию, участвовавшую в наступлении на юге Украины, в Днепр привезли из Запорожья. Военная вместе с товарищами попала на мину и подорвалась. Рассказывает, что успела только услышать громкий звук, после чего почувствовала, как по телу прошел ток. Очнувшись, увидела, что обе ноги были в крови, а правая концовка – оторвана.

Анастасия смогла наложить на ноги турникеты вместе с товарищем, который был рядом. Лежала, ждала, пока ее эвакуируют. Мыши бегали по ее телу, а рядом были десятки трупов и раненых россиян и украинских ребят, рассказала девушка.

Было тяжело, но Анастасия думала о своем пятилетнем сыне, который ждет маму во Львове. Впоследствии девушку вытащили с поля боя и забрали сначала в Запорожье, где пришлось ампутировать левую ногу, а затем в Днепр, где прооперировали вторую травмированную конечность.

Сейчас жизни Анастасии ничего не угрожает. Правую ногу удалось спасти, а левую надеются заменить протезом.

Сегодня утром позитивный настрой, желание выйти на каталке на воздух и встретиться с собратьями, – говорит Сергей.

Мама Насти работает медиком, но девушка боится рассказать ей по телефону обо всех этих ужасах войны и ранения. Надеется, что совсем скоро сможет поправиться и выписаться.

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