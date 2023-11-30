«Мыши бегали по телу, пока ждала эвакуацию»: в Днепре спасали раненую 25-летнюю военную

Очередную щемящую историю рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.
25-летнюю Анастасию, участвовавшую в наступлении на юге Украины, в Днепр привезли из Запорожья. Военная вместе с товарищами попала на мину и подорвалась. Рассказывает, что успела только услышать громкий звук, после чего почувствовала, как по телу прошел ток. Очнувшись, увидела, что обе ноги были в крови, а правая концовка – оторвана.
Анастасия смогла наложить на ноги турникеты вместе с товарищем, который был рядом. Лежала, ждала, пока ее эвакуируют. Мыши бегали по ее телу, а рядом были десятки трупов и раненых россиян и украинских ребят, рассказала девушка.
Было тяжело, но Анастасия думала о своем пятилетнем сыне, который ждет маму во Львове. Впоследствии девушку вытащили с поля боя и забрали сначала в Запорожье, где пришлось ампутировать левую ногу, а затем в Днепр, где прооперировали вторую травмированную конечность.
Сейчас жизни Анастасии ничего не угрожает. Правую ногу удалось спасти, а левую надеются заменить протезом.
Сегодня утром позитивный настрой, желание выйти на каталке на воздух и встретиться с собратьями, – говорит Сергей.
Мама Насти работает медиком, но девушка боится рассказать ей по телефону обо всех этих ужасах войны и ранения. Надеется, что совсем скоро сможет поправиться и выписаться.
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