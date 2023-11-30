“Миші бігали по тілу, поки чекала на евакуацію”: у Дніпрі рятували поранену 25-річну військову

У Дніпрі рятували поранену 25-річну військову.

Чергову щемливу історію розповів головний лікар однієї зі лікарень Дніпра Сергій.

25-річну Анастасію, яка брала участь у наступі на півдні України, до Дніпра привезли із Запоріжжя. Військова разом з товаришами потрапила на міну та підірвалася. Розповідає, що встигла тільки почути гучний звук, після чого відчула, як тілом пройшов струм. Отямившись, побачила, що обидві ноги були у крові, а права кінцівка – відірвана.

Анастасія змогла накласти на ноги турнікети разом з товаришем, який був поруч. Лежала, чекала, поки її евакуюють. Миші бігали по її тілу, а поряд були десятки трупів та поранених росіян і українських хлопців, розповіла лікарям дівчина.

Було важко, але Анастасія думала про свого п’ятирічного сина, який чекає на маму у Львові. Згодом дівчину витягли з поля бою та забрали спочатку до Запоріжжя, де довелося ампутувати ліву ногу, а потім до Дніпра, де прооперували другу травмовану кінцівку.

Зараз життю Анастасії нічого не загрожує. Праву ногу вдалося врятувати, а ліву сподіваються замінити протезом.

Сьогодні зранку позитивний настрій, бажання вийти на каталці на повітря і зустрітись з побратимами, – каже Сергій.

Мама Насті працює медиком, але дівчина боїться розповісти їй телефоном про всі ці жахи війни та поранення. Сподівається, що зовсім скоро зможе одужати та виписатися.

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