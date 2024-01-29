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Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

Сегодня 18:02
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"Минера" принудительно госпитализировали в психбольницу.

Новости Днепра про Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

На днях в Днепре в нескольких местах местные жители обнаружили странные записки. В них неизвестный угрожал взорвать весь город, в частности «АТБ» на улице Луговской, одну из школ, отделения «Ощадбанка» и «Приватбанка» и т.д. Кроме того, мужчина требовал «денег и еды от священника», а также, чтобы ему возобновили водоснабжение — тогда взрывать он ничего не будет.

Новости Днепра про Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

Позже стало известно, что личность «минера» установили. Оказалось, что это психически больной горожанин, который состоит на учете в Психоневрологическом диспансере.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Правоохранители задержали мужчину. Его снова принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение.

Новости Днепра про Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

Отметим, фейковые минирования – это не шутка, а серьезное преступление. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

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Новости Днепра про Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больнымУкраїнська Новости Днепра про Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больнымРусский

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