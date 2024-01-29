Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

На днях в Днепре в нескольких местах местные жители обнаружили странные записки. В них неизвестный угрожал взорвать весь город, в частности «АТБ» на улице Луговской, одну из школ, отделения «Ощадбанка» и «Приватбанка» и т.д. Кроме того, мужчина требовал «денег и еды от священника», а также, чтобы ему возобновили водоснабжение — тогда взрывать он ничего не будет.
Позже стало известно, что личность «минера» установили. Оказалось, что это психически больной горожанин, который состоит на учете в Психоневрологическом диспансере.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Правоохранители задержали мужчину. Его снова принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение.
Отметим, фейковые минирования – это не шутка, а серьезное преступление. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
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