Мужчина, который угрожал взорвать весь Днепр, оказался психически больным

"Минера" принудительно госпитализировали в психбольницу.

На днях в Днепре в нескольких местах местные жители обнаружили странные записки. В них неизвестный угрожал взорвать весь город, в частности «АТБ» на улице Луговской, одну из школ, отделения «Ощадбанка» и «Приватбанка» и т.д. Кроме того, мужчина требовал «денег и еды от священника», а также, чтобы ему возобновили водоснабжение — тогда взрывать он ничего не будет.

Позже стало известно, что личность «минера» установили. Оказалось, что это психически больной горожанин, который состоит на учете в Психоневрологическом диспансере.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Правоохранители задержали мужчину. Его снова принудительно госпитализировали в психиатрическое учреждение.

Отметим, фейковые минирования – это не шутка, а серьезное преступление. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

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