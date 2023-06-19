Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

О шести пострадавших достопримечательностях рассказывает на meduza.io.
Подтопление в значительной степени коснулось 11 памятников архитектуры национального и местного значения в Херсоне и Новой Каховке, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. По данным лаборатории мониторинга украинского наследия HeMo, в этих городах пострадали 22 археологических и 18 архитектурных памятников, 5 музеев и 10 библиотек.
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