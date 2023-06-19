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Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

Сегодня 18:45
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Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры, музеев и исторических сооружений. Значительная часть особо ценных объектов находится на оккупированных территориях.

Новости Днепра про Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

О шести пострадавших достопримечательностях рассказывает на meduza.io.

Подтопление в значительной степени коснулось 11 памятников архитектуры национального и местного значения в Херсоне и Новой Каховке, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. По данным лаборатории мониторинга украинского наследия HeMo, в этих городах пострадали 22 археологических и 18 архитектурных памятников, 5 музеев и 10 библиотек.

Новости Днепра про Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

 

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Новости Днепра про Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭСУкраїнська Новости Днепра про Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭСРусский

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