Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

Подтопление в значительной степени коснулось 11 памятников архитектуры национального и местного значения в Херсоне и Новой Каховке, сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины. По данным лаборатории мониторинга украинского наследия HeMo, в этих городах пострадали 22 археологических и 18 архитектурных памятников, 5 музеев и 10 библиотек.

Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры, музеев и исторических сооружений. Значительная часть особо ценных объектов находится на оккупированных территориях.

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