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Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня 07:51
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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня, 16 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Берестейская (Брестская): 18, 20, 22, 24;
  • ул. Промышленная: 1-Г, 3-А;
  • ул. Фабрично-заводская: 58, 60, 62;
  • ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • пер. Лиственный: 1-18;
  • пер. Краснополянский: 20;
  • пер. Пихтовый: 4-16 (четные);
  • ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;
  • ул. Инженерная: 2, 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1-4;
  • ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • ул. Казака Мамая: 30;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 113, 118-Д, 119, 121-133 (нечетные).

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресРусский

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