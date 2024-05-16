Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня, 16 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго.
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