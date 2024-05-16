Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

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Сегодня, 16 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Берестейская (Брестская): 18, 20, 22, 24;

ул. Промышленная: 1-Г, 3-А;

ул. Фабрично-заводская: 58, 60, 62;

ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 57;

ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;

ул. Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (нечетные);

ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;

пер. Станкостроительный: 4;

пер. Лиственный: 1-18;

пер. Краснополянский: 20;

пер. Пихтовый: 4-16 (четные);

ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;

ул. Инженерная: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Квартальная: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;

ул. Казака Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 118-Д, 119, 121-133 (нечетные).

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области 16 мая будут действовать графики почасовых отключений, — Укрэнерго.

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