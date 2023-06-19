Музеї та храми: які культурні об’єкти затопило після підриву Каховської ГЕС

Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС затопленими виявилися десятки пам'яток архітектури, музеїв та історичних споруд. Значна частина особливо цінних об'єктів знаходиться на окупованих територіях.

Про шість постраждалих пам’яток розповідають на meduza.io.

Підтоплення значною мірою торкнулося 11 пам’яток архітектури національного та місцевого значення в Херсоні та Новій Каховці, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. За даними лабораторії моніторингу української спадщини HeMo, у цих містах постраждали 22 археологічні та 18 архітектурних пам’яток, 5 музеїв та 10 бібліотек.

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