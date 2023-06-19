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Музеї та храми: які культурні об’єкти затопило після підриву Каховської ГЕС

Сьогодні 18:45
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Внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС затопленими виявилися десятки пам'яток архітектури, музеїв та історичних споруд. Значна частина особливо цінних об'єктів знаходиться на окупованих територіях.

Новости Днепра про Музеї та храми: які культурні об'єкти затопило після підриву Каховської ГЕС

Про шість постраждалих пам’яток розповідають на meduza.io.

Підтоплення значною мірою торкнулося 11 пам’яток архітектури національного та місцевого значення в Херсоні та Новій Каховці, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України. За даними лабораторії моніторингу української спадщини HeMo, у цих містах постраждали 22 археологічні та 18 архітектурних пам’яток, 5 музеїв та 10 бібліотек.

Новости Днепра про Музеї та храми: які культурні об'єкти затопило після підриву Каховської ГЕС

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Новости Днепра про Музеї та храми: які культурні об'єкти затопило після підриву Каховської ГЕСУкраїнська Новости Днепра про Музеї та храми: які культурні об'єкти затопило після підриву Каховської ГЕСРусский

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