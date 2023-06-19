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  • Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя авто

Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя авто

Сегодня 13:42
просмотров

В Днепре из-за ДТП парализовано движение на Новом мосту.

Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя авто

Очевидцы сообщают, что авария произошла на съезде с Нового моста в районе Вавилона. Столкнулись 20 троллейбус и два легковых автомобиля. По предварительной информации, никто не пострадал. В сторону левого берега образовалась километровая пробка.

Днепряне отмечают, что пассажиры троллейбуса вышли из салона и стоят на обочине.

В сети публикуют видео с места ДТП.

По данным сервисов, отслеживающих пробки в городе, на Новом мосту движение практически парализовано. Дорога займет не менее 27 минут. Так что планируйте маршрут заранее.

Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя авто

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Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя автоУкраїнська Новости Днепра про Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя автоРусский

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