Движение парализовано: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП с троллейбусом и двумя авто

Очевидцы сообщают, что авария произошла на съезде с Нового моста в районе Вавилона. Столкнулись 20 троллейбус и два легковых автомобиля. По предварительной информации, никто не пострадал. В сторону левого берега образовалась километровая пробка.
Днепряне отмечают, что пассажиры троллейбуса вышли из салона и стоят на обочине.
В сети публикуют видео с места ДТП.
По данным сервисов, отслеживающих пробки в городе, на Новом мосту движение практически парализовано. Дорога займет не менее 27 минут. Так что планируйте маршрут заранее.
Читайте также:
Автор:
В 1930-х годах часть островов Днепра была затоплена. Частично под…
На Днепропетровщине задержали агента ГРУ, который планировал диверсии на железной…
В Днепре по улице Даниила Нечая загорелась квартира.
Важно!
В 1930-х годах часть островов Днепра была затоплена. Частично под воду ушел и остров Свиной. Свое название он получил еще 100 лет назад, когда был популярным место для выпаса домашних животных.
Будьте осторожны с огнем!
В россии сегодня нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта, поэтому она и использует террористические методы, такие как подрыв Каховской ГЭС. Следовательно, необходимо признать, что риски для оккупированной Запорожской АЭС есть.
Мужчина травмировался, упав с черешни.
На Днепропетровщине задержали агента ГРУ, который планировал диверсии на железной дороге.
В Днепре по улице Даниила Нечая загорелась квартира.
Важно!
Сегодня, 19 июня, в Днепре трамваи и троллейбусы будут курсировать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
ПВО отбила атаку вражеских беспилотников на Днепропетровскую область ночью 19 июня.
В воскресенье, 18 июня, в гимназиях Днепра искали взрывчатку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!