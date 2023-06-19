Рух паралізовано: у Дніпрі на з’їзді з Нового мосту сталася ДТП з тролейбусом та двома авто

У Дніпрі через ДТП паралізований рух на Новому мосту.

Очевидці повідомляють, що аварія сталася на з’їзді з Нового мосту в районі Вавилону. Зіткнулися 20 тролейбус та два легкових авто. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. У бік лівого берега утворився кілометровий затор.

Дніпряни зазначають, що пасажири тролейбуса вийшли з салону та стоять на узбіччі.

У мережі публікують відео з місця ДТП.

За даними сервісів, які відстежують затори в місті, на Новому мосту рух практично паралізований. Дорога займе не менше 27 хвилин. Тож плануйте маршрут завчасно.

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