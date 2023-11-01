мПочему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше

Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.

Журналисты dnepr.info решили узнать, почему Подгородное так называется и что там было раньше.

Подгородное – небольшой город в Днепропетровской области. Первые поселения на его территории были зафиксированы в начале XVIII столетия – это были зимовники казаков. Но они были малочисленны. В основном все жили в Богородицкой крепости, а на новое место обитание массово казаки пришли после разрушения Богородицкой крепости в 1711 году. Впервые документальное название «Подгородное» появляется в 1778 году – поселение имело статус слободы, а называлась она так поскольку находилась «под городом» — тогдашним Екатеринославом-Кильченским, что находился на левом берегу, был основан в 1776 году и «перенесен» на правый берег только в 1784 году.

По другой версии, свое название город получил потому что рядом с ним находятся несколько холмов, высотой около 100 метров, которые на фоне почти идеальной равнины называются считаются горами.

К моменту, когда Екатеринослав перенесли на другой берег, население Подгородного насчитывало почти 900 человек. Спустя 100 лет, в 1886 году Подгородное стало центром Подгородненской волости с населением 3,3 тыс человек. В городе насчитывалось 543 двора. Тут была церковь, синагога, школа, почтовая станция, несколько гостиниц, магазины и два дня в неделю обязательно проходили ярмарки.

Сто лет назад в Подгородном уже проживало почти 8 тыс человек и насчитывалось почти 1,2 тыс дворов. В 1934 году сюда было проведено электричество.

В 1981 году Подгородное получило статус города.

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