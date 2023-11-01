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Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше

Сьогодні 15:58
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Коли Катеринослав знаходився на лівому березі річки, то поряд з ним було кілька козацьких зимівників, які пізніше стали слобідками. Одна з таких слобід називалася Підгородною. Ця назва територія зберегла і до сьогодні.

Новости Днепра про Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатись, чому місто так називається.

Підгородне – невелике місто у Дніпропетровській області. Перші поселення на його території було зафіксовано на початку XVIII століття – це були зимівники козаків. Але вони були нечисленні. В основному всі жили в Богородицькій фортеці, а на нове місце проживання масово козаки прийшли після руйнування Богородицької фортеці у 1711 році. Вперше документальна назва «Підгородне» з’являється у 1778 році – поселення мало статус слободи, а називалася вона так оскільки знаходилася «під городом» – тодішнім Катеринославом-Кільченським, що знаходився на лівому березі, був заснований у 1776 році та «перенесений» на правий берег лише 1784 року.

За іншою версією, свою назву місто отримало тому, що поряд з ним знаходяться кілька пагорбів, висотою близько 100 метрів, які на тлі майже ідеальної рівнини всі називали горами.

Новости Днепра про Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше

На момент, коли Катеринослав перенесли на інший берег, населення Підгородного налічувало майже 900 осіб. Через 100 років, у 1886 році, Підгородне стало центром Підгородненської волості з населенням 3,3 тис осіб. У місті налічувалося 543 двори. Тут була церква, синагога, школа, поштова станція, кілька готелів, магазини та два дні на тиждень обов’язково проходили ярмарки.

Сто років тому у Підгородному вже мешкало майже 8 тис осіб та налічувалося майже 1,2 тис дворів. 1934 року сюди було проведено електрику.

У 1981 році Підгородне отримало статус міста

 

 

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