Чому Підгородне біля Дніпра так називається і що там було раніше

Коли Катеринослав знаходився на лівому березі річки, то поряд з ним було кілька козацьких зимівників, які пізніше стали слобідками. Одна з таких слобід називалася Підгородною. Ця назва територія зберегла і до сьогодні.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатись, чому місто так називається.

Підгородне – невелике місто у Дніпропетровській області. Перші поселення на його території було зафіксовано на початку XVIII століття – це були зимівники козаків. Але вони були нечисленні. В основному всі жили в Богородицькій фортеці, а на нове місце проживання масово козаки прийшли після руйнування Богородицької фортеці у 1711 році. Вперше документальна назва «Підгородне» з’являється у 1778 році – поселення мало статус слободи, а називалася вона так оскільки знаходилася «під городом» – тодішнім Катеринославом-Кільченським, що знаходився на лівому березі, був заснований у 1776 році та «перенесений» на правий берег лише 1784 року.

За іншою версією, свою назву місто отримало тому, що поряд з ним знаходяться кілька пагорбів, висотою близько 100 метрів, які на тлі майже ідеальної рівнини всі називали горами.

На момент, коли Катеринослав перенесли на інший берег, населення Підгородного налічувало майже 900 осіб. Через 100 років, у 1886 році, Підгородне стало центром Підгородненської волості з населенням 3,3 тис осіб. У місті налічувалося 543 двори. Тут була церква, синагога, школа, поштова станція, кілька готелів, магазини та два дні на тиждень обов’язково проходили ярмарки.

Сто років тому у Підгородному вже мешкало майже 8 тис осіб та налічувалося майже 1,2 тис дворів. 1934 року сюди було проведено електрику.

У 1981 році Підгородне отримало статус міста

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