Мосты, больницы, «Мост-сити», школы, поезда метро: в Днепре снова массовое «минирование»

В Днепре в четверг снова массово «минировали» мосты, школы, больницы и различные административные здания — в правоохранительные органы поступило три сообщения.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в первом речь шла о взрывчатке в ТРК «МОСТ-Сити». Сотрудники полиции обследовали помещение торгово-развлекательного комплекса. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Второе сообщение – о заминировании зданий Bepxовнoго Cyда Украины и районных больниц Днепра. Обследовано 38 больниц. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Третье сообщение касалось заминирования здания СБУ, районных судов, школ, мостов и поездов метро. Сотрудники полиции обследовали 181 объект. Взрывоопасные предметы также не обнаружены.
Информация о всех трех минированиях не подтвердилась.
Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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