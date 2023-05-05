Мосты, больницы, «Мост-сити», школы, поезда метро: в Днепре снова массовое «минирование»

Каждый день что-то "минируют"...

В Днепре в четверг снова массово «минировали» мосты, школы, больницы и различные административные здания — в правоохранительные органы поступило три сообщения.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в первом речь шла о взрывчатке в ТРК «МОСТ-Сити». Сотрудники полиции обследовали помещение торгово-развлекательного комплекса. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Второе сообщение – о заминировании зданий Bepxовнoго Cyда Украины и районных больниц Днепра. Обследовано 38 больниц. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Третье сообщение касалось заминирования здания СБУ, районных судов, школ, мостов и поездов метро. Сотрудники полиции обследовали 181 объект. Взрывоопасные предметы также не обнаружены.

Информация о всех трех минированиях не подтвердилась.

Но, если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

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