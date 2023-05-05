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Мости, лікарні, “Мост-сіті”, школи, потяги метро: у Дніпрі знову масове “мінування”

Сьогодні 10:37
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Кожного дня щось "мінують"...

Новости Днепра про Мости, лікарні,

У Дніпрі у четвер знову масово “мінували” мости, школи, лікарні та різні адміністративні будівлі – до правоохоронних органів надійшло аж три повідомлення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у першому йшлось про вибухівку в ТРК «МОСТ-Сіті». Співробітники поліції обстежили приміщення торговельно-розважального комплексу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Друге повідомлення – про замінування будівель Bepxoвнoгo Cyду Укpaїни та районних лікарень Дніпра. Обстежено 38 лікарень. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Третє повідомлення стосувалось замінування будівлі СБУ, районних судів, шкіл, мостів та потягів метро. Співробітники поліції обстежили 181 об’єкт. Вибухонебезпечних предметів також не виявлено.

Інформація про всі три замінування не підтвердилась.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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