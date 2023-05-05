На свободном выгуле: на Криворожье проснулись опасные тарантулы

На Криворожье проснулись тарантулы.

Об этом сообщила местная жительница в сообществе «Природа Криворожья».

По словам Елены, которая сняла тарантула во время прогулки, паук вылез на поверхность в долине реки Саксагань.

Мама дорогая! Это кто такой на свободном выгуле? — комментируют фотографию местные жители.

Скорее всего, это паук вида Мизгира или южнорусский тарантул. Они ядовиты, но такой опасности, как «черные вдовы» не несут. Могут укусить, если их потревожить, но укус создания может вызвать зуд, покраснение, но сильного вреда не принесет.

Это самый большой паук, который встречается в Украине. Размеры этого создания достигают 35 мм. Вероятно, на Криворожье заметили самочку, потому что именно они живут в земляных норах, часто посреди степи или лесостепи.

Впрочем, лучше его обходить стороной, особенно маленьким детям.

Напомним, ранее похожий паук был замечен в самом Днепре.

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