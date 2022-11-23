Мошенники из Днепропетровщины похитили более 400 тысяч гривен у клиентов ПриватБанка

Мошенники из Павлограда похитили более 400 тысяч гривен, используя фишинговые ссылки.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Группа мошенников находила товар на платформах продаж, писала продавцу в мессенджеры для обсуждения деталей. В мессенджер они посылали фишинговые ссылки якобы об интернет-оплате.

Переходя по этой ссылке и вписывая данные банковской карты – люди теряли деньги, поскольку их данные становились известны мошенникам. Они выводили чужие средства на подконтрольные карточки, оформленные на третьих лиц. Благодаря этой схеме мошенники присвоили более 400 тысяч гривен.

Мошенникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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