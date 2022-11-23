Любая помощь сейчас нужна: жителям Криворожского района дадут гуманитарку дровами

В частности, владельцы частных домов Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района от областной военной администрации получат дрова на отопление домов.

Обеим общинам предоставят топливную древесину в общей сложности более 18 тысяч кубических метров. Будут получать помощь по ранее составленному списку. В него вошли около 1500 тысяч человек, дома которых имеют печное отопление.

По предварительным подсчетам на один дом будет приходиться около 1,5 кубометров дров. В общине отметили, хоть и немного, однако помощь сейчас людям нужна любая.

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