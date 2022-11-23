Шахраї з Дніпропетровщини викрали більше 400 тисяч гривень у клієнтів ПриватБанку

Шахраї з Павлограду викрали більше 400 тисяч гривень, використовуючи фішингові посилання.

Про це повідомляє Приватбанк.

Група шахраїв знаходила товар на платформах продажу, писала продавцю у месенджери для обговорення деталей. У месенджер вони надсилали фішингові посилання нібито про інтернет-оплату.

Переходячи по цим посиланням та вписуючи дані банківської картки – люди втрачали гроші, оскільки їх дані ставали відомі шахраям. Вони виводили чужі кошти на підконтрольні картки, оформлені на третіх осіб. Завдяки цій схемі шахраї привласнили понад 400 тисяч гривень.

Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі.

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