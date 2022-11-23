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  • Допомога нині потрібна будь-яка: мешканцям Криворізького району нададуть гуманітарку дровами

Допомога нині потрібна будь-яка: мешканцям Криворізького району нададуть гуманітарку дровами

Сьогодні 07:15
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Власники приватних будинків Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району від обласної військової адміністрації отримають дрова на опалення домівок.

Новости Днепра про Допомога нині потрібна будь-яка: мешканцям Криворізького району нададуть гуманітарку дровами

Обидвом громадам нададуть паливну деревину у загальній кількості понад 18 тисяч кубічних метрів. Отримуватимуть допомогу за раніше складеним списком. До нього увійшли біля 1 500 тисяч людей, будинки яких мають пічне опалення.

За попередніми підрахунками на одну домівку приходитиметься біля 1,5 кубометрів дров. У громаді зазначили, хоч і небагато, проте допомога нині людям потрібна будь-яка.

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