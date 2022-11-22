НМТ чи ЗНО: що складатимуть школярі Дніпра під час вступу в 2023 році

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що скоріш за все в 2023 році випускники будуть знову складати НМТ. Через безпекову ситуацію нормально провести ЗНО не вийде.
Як альтернативу ЗНО розглядається проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.
Цього разу НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.
Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:
На виконання завдань з української мови та математики буде 90 хвилин, далі – коротка перерва та ще 90 хвилин для роботи над завданнями з історії України та іноземної мови.
В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.
Для вступу абітурієнти зможуть використати результати іспитів минулих років: НМТ 2022 року та ЗНО 2020 та 2021 років.
Зазначимо, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону. Тому слідкуйте за оновленнями.
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