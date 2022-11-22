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НМТ чи ЗНО: що складатимуть школярі Дніпра під час вступу в 2023 році

Сьогодні 16:14
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У Гумдепі Дніпра пояснили, як проходитимуть вступні іспити під час вступної кампанії 2023 року.

Новости Днепра про НМТ чи ЗНО: що складатимуть школярі Дніпра під час вступу в 2023 році

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет заявив, що скоріш за все в 2023 році випускники будуть знову складати НМТ. Через безпекову ситуацію нормально провести ЗНО не вийде.

Як альтернативу ЗНО розглядається проведення у 2023 році удосконаленого НМТ.

Цього разу НМТ міститиме обов’язковий та додатковий блоки.

Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:

  • української мови;
  • математики;
  • історії України;
  • іноземної мови (англійська, французька, німецька та іспанська мови).

На виконання завдань з української мови та математики буде 90 хвилин, далі – коротка перерва та ще 90 хвилин для роботи над завданнями з історії України та іноземної мови.

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Для вступу абітурієнти зможуть використати результати іспитів минулих років: НМТ 2022 року та ЗНО 2020 та 2021 років.

Зазначимо, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону. Тому слідкуйте за оновленнями.

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Новости Днепра про НМТ чи ЗНО: що складатимуть школярі Дніпра під час вступу в 2023 роціУкраїнська

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